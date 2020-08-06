В ДНР почтили память российского фотокорреспондента Стенина, погибшего шесть лет назад

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Возложение цветов в память о погибшем шесть лет назад на Украине фотокорреспонденте агентства "Россия сегодня" Андрее Стенине состоялось в селе Пересып в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на общественное движение "Донецкая республика".

"В шестую годовщину гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" вблизи Снежного состоялось возложение цветов. Жители пришли вспомнить и почтить память погибшего от огня украинских военных журналиста", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие глава администрации города Снежное Александр Скворцов, представители общественных организаций и жители города.

Стенин погиб 6 августа 2014 года в зоне боевых действий в Донбассе при выполнении профессионального долга. Согласно данным Следственного комитета РФ, которые обнародовал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, машина, в которой ехал Стенин, была обстреляна реактивными системами залпового огня украинских силовиков.

Указом президента России Стенин посмертно награжден орденом Мужества. Его именем в поселке Горняцкое названа местная школа, в холле которой установлен бюст журналиста.