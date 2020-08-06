СМИ: хакеры взломали облачное хранилище Canon

ТАСС, 6 августа. Облачный сервис японской компании Canon, где хранятся фотографии и видеозаписи пользователей, мог быть взломан хакерами ради выкупа. Об этом сообщил в среду американский специализированный портал Bleeping Computer.

Он утверждает, что 5 августа в результате атаки хакерской группировки Maze было похищено 10 терабайт информации, включая личные данные пользователей.

Вместе с тем, отмечается в публикации, инцидент, вероятно, не связан с произошедшем на прошлой неделе сбоем в работе облачного хранилища Canon. Сайт image.canon перестал функционировать 30 июля, неполадки были устранены лишь к 4 августа. Компания заявляла, что произошедшее не привело к утечке.

Комментируя предположительную атаку со стороны хакеров, представитель Canon заявил журналу Forbes, что "в настоящий момент ведется расследование ситуации".

Транснациональная компания Canon, основанная в 1937 году, является одним из крупнейших в мире производителей оптики и фотоаппаратов. Ее рыночная капитализация, по подсчетам Forbes, составляет $22,7 млрд. Штаб-квартира компании расположена в Токио.