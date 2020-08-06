СМИ: коронавирус подтвердили еще у двух российских моряков в Пусане

ТАСС, 6 августа. Южнокорейские медики выявили коронавирус еще у двух моряков с российского судна, пришвартованного в порту Пусана. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap со ссылкой на медицинские власти города.

Рыболовецкое судно "Корсар" водоизмещением 722 тонны с 23 членами экипажа днем ранее прибыло в одну из гаваней Пусана. В ходе карантинной проверки анализы двух россиян показали положительный результат на коронавирус. Как отмечает агентство, болезнь у моряков протекает бессимптомно, в ближайшее время их доставят в городскую больницу. Остальные члены экипажа изолированы на судне.

По данным Yonhap, за последнее время как минимум у 94 моряков с девяти российских судов в Пусане был выявлен коронавирус.

В июле власти обязали иностранцев, прибывающих в Республику Корея из стран с высоким риском распространения коронавирусной инфекции, предоставлять сертификаты, которые подтверждают отрицательный результат теста. Такие ограничения пока касаются только граждан шести стран, в том числе Бангладеш, Казахстана, Киргизии и Пакистана. Однако, как сообщалось, данный список может быть расширен.

В Республике Корея зафиксировано 14 449 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составляет 302. При этом 13 501 пациент полностью выздоровел.