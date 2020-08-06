В Хабаровске планируют внедрить "московскую" систему записи к врачам через приложение

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края внедрят в региональной столице удобные сервисы, которые применяются в Москве, в частности, сервис записи к врачам через приложение на мобильном телефоне. Об этом сообщил в четверг врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в эфире местного телеканала 6ТВ.

"Все сервисы, удобные для людей, в Москве реализованы. Я только сегодня подписал письмо на имя мэра Москвы - хотим у них "забрать" информационную систему, чтобы могли к врачу записаться люди через мобильный телефон. Это уже норма. Будем внедрять", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что необходимо сделать жизнь людей в бывшей столице Дальнего Востока более комфортной. Для этого важно оптимизировать работу, в том числе, с городской властью. В частности, он указал на то, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук оперативно отреагировал на его замечание о бурьяне в человеческий рост на улицах. Траву уже скосили.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.