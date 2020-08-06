Бывшие заложники школы в Беслане получили целевые направления на учебу

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 августа. /ТАСС/. Выпускники, пострадавшие в теракте в 2004 году в школе №1 Беслана, получили целевые направления в вузы, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания под председательством премьера региона Таймураза Тускаева.

"Министр образования и науки Людмила Башарина представила коллегам поименный список претендентов (на получение льготного бюджетного целевого места в вузе - прим. ТАСС). Напротив каждой фамилии - результаты ЕГЭ. Максимальное количество баллов по предметам и было приоритетным при решении членов комиссии предоставить целевое направление. В числе льготников - бывшие заложники", - говорится в сообщении.

В министерстве ТАСС пояснили, что пострадавшими признаны участники торжественной линейки, во время которой начался захват в школе Беслана. Среди них были не только школьники, но и дети дошкольного возраста. Всего в этом году с просьбой предоставить целевое направление в вуз в министерство образования и науки республики обратилось 1 690 заявителей. Из них 52 - бывшие заложники первой бесланской школы.

В числе иногородних вузов, предоставивших квоты целевикам - престижные высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Ставрополя и других городов. Популярные специальности - строительство и архитектура, информационные технологии, робототехника, связи с общественностью, юриспруденция, лингвистика, педагогика. Однако, по условиям предоставления бюджетного целевого места, претенденты со всей России должны будут еще пройти общий конкурсный отбор в конкретный вуз.

Отдельным списком рассматриваются заявления от претендентов на заключение договоров о целевом обучении по программам специалитета в образовательных организациях высшего образования, ведущих подготовку кадров для здравоохранения. По целевому направлению будущие медики из Северной Осетии отправятся изучать медицину и в ведущие федеральные медицинские вузы. На следующей неделе, когда станут известны результаты ЕГЭ в резервные дни, комиссия продолжит рассмотрение обращений на целевое обучение.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них по сей день нуждаются в реабилитации.