На прибывшем в Калининград траулере "Карелия", где выявили коронавирус, нет тяжелобольных

КАЛИНИНГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Медики не выявили больных в тяжелом состоянии среди членов экипажа прибывшего в Калининград траулера "Карелия", у которых выявили коронавирус. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

Судно прибыло в рыбный порт Калининграда в четверг. В конце июля санитарные службы Фарерских островов сообщили о выявлении коронавируса у 23 членов его экипажа. После обращения представителей Североморского территориального управления Росрыболовства к судовладельцу капитан "Карелии" принял решение вернуться в ближайший российский порт.

"Судно зашло в порт Калининграда сегодня утром и ошвартовалось в рыбном порту. На борту судна 77 человек. Тяжелобольных среди них нет", - сказал ТАСС представитель штаба.

На траулере работают сотрудники регионального управления Роспротребнадзора и бригада врачей областной инфекционной больницы. Организован осмотр всех членов экипажа. Проводится забор биоматериала для тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Каждый рыбак проходит анкетирование по самочувствию, всем бесконтактно измеряется температура, добавил представитель штаба. Сход на берег морякам пока запрещен.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, члены экипажа, у которых тест на коронавирус даст положительный результат или будут выявлены признаки респираторных заболеваний, будут госпитализированы в инфекционный стационар, а контактные лица останутся на судне в режиме изоляции еще на 14 дней.

По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, по результатам двойной термометрии превышение температуры у членов экипажа судна не выявлено. По результатам врачебного осмотра признаки ОРВИ обнаружены у одного моряка, который незамедлительно изолирован и госпитализирован в инфекционный стационар. На судне выявлено отсутствие плана противоэпидемических мероприятий; недостаточное количество дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты; недоукомплектация судовой аптечки. В этой связи капитану траулера управлением вынесено соответствующее предписание.

Ситуация с траулером

По данным Росрыболовства, 25 июля санитарные службы Фарерских островов сообщили, что тест на коронавирус дал положительный результат у 23 членов экипажа судна "Карелия", но его капитан принял решение продолжить промысел. Как сообщила объединенная пресс-служба Росрыболовства, этим были грубо нарушены рекомендации Роспотребнадзора. Заместитель руководителя Росрыболовства, руководитель штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Петр Савчук поручил начать в отношении судна процедуру изъятия свидетельства на систему управления безопасностью (СУБ).

Траулер "Карелия" (бортовой номер АК-0749) ходит под российским флагом и приписан к Архангельску, сообщили в калининградском оперативном штабе.