В Саратовской области с 10 августа возобновят работу учреждения реабилитации инвалидов

ТАСС, 6 августа. Правительство Саратовской области внесло в четверг изменения в постановление "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", разрешив с 10 августа приступить к работе учреждениям реабилитации инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте "Новости саратовской губернии", где официально публикуются нормативно-правовые акты региона.

"Возобновить с 10 августа 2020 года оказание услуг в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области: а) в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями оказание социальных услуг в полустационарной форме в амбулаторных отделениях и на дому. <…> б) в ГАУ СО "Центр адаптации и реабилитации инвалидов" оказание государственных услуг в полустационарной форме в отделении дневного пребывания", - сказано в документе.

В постановлении уточняется, что предоставлять социальные услуги учреждения смогут при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. Руководителю Центра адаптации и реабилитации инвалидов поручено перед открытием учреждения провести генеральную уборку помещений и продезинфицировать вентиляцию. Допускать к курсу реабилитации будут только при наличии справки от медицинского учреждения об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе новой коронавирусной инфекцией, отмечается в документе.

Ранее власти Саратовской области продлили до 10 августа ограничения, введенные из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Запрещены массовые мероприятия, в том числе в парках, скверах и торговых центрах, посещение бассейнов, показы кино и спектаклей, работа некоторых объектов розничной торговли. При этом работа фитнес-клубов и заведений общественного питания разрешена при соблюдении санитарных норм. Также руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, рекомендуют продлить до 9 августа режим самоизоляции для сотрудников старше 65 лет, сообщал ТАСС в понедельник.

По данным оперштаба региона, общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9 968 человек. За сутки зарегистрировано 90 новых случаев. Выздоровели с начала эпидемии 6 120 человек, за сутки - 80.