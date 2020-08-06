Псковские власти направят в 2020 году 45 млн рублей на поддержку начинающих фермеров

ПСКОВ, 6 августа. /ТАСС/. Начинающие фермеры, семейные фермы и сельхозкооперативы Псковской области могут получить грантовую поддержку в размере 45 млн рублей в 2020 году, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Начался прием заявок по отбору получателей грантов на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных ферм и грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы. Общая сумма грантовой поддержки составит более 45 млн рублей", - отмечается в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации региона, в прошлом году на поддержку фермеров была выделена такая же сумма.

Развитие системы поддержки фермеров и сельской кооперации является одной из основных задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Для Псковской области развитие фермерства крайне актуально, так как позволяет увеличивать объем земель, вводимых в сельхозоборот. По оценке региональных властей, региону требуется порядка 20 лет, чтобы ввести в эксплуатацию все заброшенные сельхозугодья, которых на данный момент насчитывается порядка 240 тыс. гектаров.

В Псковской области поддержка фермерам оказывается с 2012 года. За восемь лет реализации мероприятий гранты получили 146 фермерских хозяйств: около 120 начинающих фермеров и более 20 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил около 330 млн рублей. В прошлом году гранты получили 15 фермерских хозяйств из 10 районов Псковской области. На эти средства были приобретены животные и сельскохозяйственная техника, расширены или обновлены производственные площади.