Дегтярев заявил, что Хабаровскому краю нужно две пятилетки на решение накопившихся проблем

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что региону нужно две пятилетки на решение всех накопившихся проблем. Об этом он сообщил в четверг в эфире местного телеканала 6ТВ.

"Работы здесь, по ощущениям, на две пятилетки, чтобы заработало все. 10 лет", - сказал Дегтярев.

В числе ключевых проблем он назвал транспортную доступность - властям нужно работать над увеличением темпов строительства дорог, организацией льготных перелетов в отдаленные районы, задействовать потенциал реки Амур. Дегтярев также обратил внимание на проблему высоких тарифов, необходимость модернизации энергетической инфраструктуры, которая сдерживает экономику. Он также отметил важность работы над обеспечением жителей всех городов и поселений региона качественным интернетом.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.