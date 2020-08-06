В пробах воды из залива Ладожского озера обнаружили 40-кратное превышение нормы бактерий

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение содержания бактерий в пробах воды из залива Ляппяярви Ладожского озера в районе школы академической гребли в карельском городе Сортавала. Анализ проб показал наличие 3 982 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 100 мл воды при норме не более 100, таким образом, показатель превышен почти в 40 раз, сообщается на сайте управления надзорного ведомства по Карелии.

"Проба воды, отобранная у школы академической гребли (место отбора - залив Ляппяярви Ладожского озера), по результатам лабораторного исследования не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" по следующим показателям: содержание общих колиформных бактерий - 3 982 КОЕ в 100 мл при нормативе не более 500, содержание термотолерантных колиформных бактерий - 3 982 КОЕ в 100 мл при нормативе не более 100", - говорится в сообщении.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что официальных пляжей в Сортавале нет. Ни один из водных объектов не получил обязательное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов, которые используются как пляжи.

"Вместе с тем, управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, в рамках предоставленных полномочий, ежегодно осуществляет мониторинг за качеством воды и почвы в местах массового отдыха людей", - добавили в ведомстве.

В Сортавале специалисты также проверили состав почвы на территории детской площадки у молодежного центра в Сортавале. Пробы на содержание цинка, кадмия, свинца, меди, а также по другим показателям соответствуют норме.