В Тверской области линейки для начальных классов 1 сентября проведут в разное время

ТАСС, 6 августа. День знаний панируют провести в Тверской области в очном формате, но школьные линейки для начальных классов для профилактики коронавируса организуют с небольшой разницей во времени. Об этом в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 24 - Тверь" сообщил губернатор Игорь Руденя.

"Мы планируем провести 1 сентября в классическом, очном режиме. Первоклассники пойдут в школу, по традиции, за руку с выпускниками. В этот же день с небольшой разницей во времени будут проходить линейки вторых, третьих и четвертых классов. Мы возвращаемся к привычной жизни, но сохраняем профилактические меры эпидемиологической безопасности", - сказал Руденя.

Губернатор отметил, что профилактические меры будут сохраняться в школах на протяжении всего учебного года. В частности, будет проводиться регулярная дезинфекция во всех помещениях и температурный контроль на входе в школу. Планируется изменить расписание уроков так, чтобы развести потоки школьников, за каждым классом закрепят свое помещение.

В Тверской области режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса введен с 17 марта. По данным регионального оперативного штаба на 6 августа, подтверждены 4 763 случая заражения, из них 26 - за прошедшие сутки, 3 887 человек выздоровели, 153 умерли.