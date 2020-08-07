Первый поезд после снятия ограничений отправится 7 августа из Москвы в Сухум

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Первый поезд после снятия временных ограничений на границе России и Абхазии отправится в Сухум из Москвы 7 августа. Об этом ранее сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).

ФПК назначила в сообщение с Абхазией два поезда: № 306/305 Москва - Сухум и №479/480 Санкт-Петербург - Сухум (с беспересадочной группой вагонов Псков - Сухум - Елец, Елец - Сухум - Псков). Поезд № 306/305 будет курсировать ежедневно, пока расписание по этому маршруту проработали до 15 сентября. Из Сухума первый поезд отправится 9 августа, ежедневные отправления запланировали по 17 сентября.

Поезд № 479/480 Санкт-Петербург - Сухум с беспересадочной группой вагонов будет отправляться из Санкт-Петербурга с 7 по 27 августа по нечетным числам, а также 2 и 9 сентября. Из Сухума поезд будет отправляться с 9 по 29 августа по нечетным числам, а также 4 и 11 сентября.

Продажу билетов на указанные поезда откроют в ближайшее время.

Ранее первый заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава в разговоре с ТАСС сообщил, что с 15 августа впервые начинает курсировать туристический поезд по маршруту Туапсе - Гагра. Состав из 11 вагонов будет приходить в курортную Гагру, оттуда туристов будут развозить по экскурсионным маршрутам, а затем этим же поездом они будут возвращаться обратно в Туапсе.

1 августа сняли введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы. Открытие границы произошло синхронно с РФ после подписания соответствующего распоряжения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.