Колледжи и вузы ДФО получат 544 млн рублей грантовой поддержки в 2021 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Минпросвещения России в следующем году предоставит колледжам и вузам семи дальневосточных российских регионов 544 млн рублей в виде грантовой поддержки на создание современных мастерских. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

"80 современных мастерских оборудуют на средства грантов Минпросвещения России в 2021 году в колледжах и вузах Чукотского автономного округа, Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краев. Общий объем средств федерального бюджета, которые получат 20 победивших в конкурсном отборе участников из ДФО, составит более 544 млн рублей. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, это на 21% больше, чем по результатам предыдущего конкурса грантов", - сообщили в пресс-службе агентства.

Гранты предоставляются на конкурсной основе для обновления материально-технической базы образовательных организаций. В результате переоснащения колледжи и вузы, реализующие программы среднего профессионального образования, смогут обеспечить высокий уровень подготовки наиболее востребованных специалистов в регионах в таких областях, как строительство, транспорт и логистика, информационно-коммуникационные технологии, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство, сфера услуг и социальная сфера.

По информации пресс-службы агентства, по количеству победителей конкурса лидирует Якутия, где выиграло семь заявок от шести образовательных организаций. Далее идут Хабаровский край с четырьмя победителями, Бурятия и Приморский край с тремя победителями конкурса, по одной победе у образовательных учреждений Чукотки, Камчатки и Забайкальского края.

Конкурсы на гранты Минпросвещения РФ проводятся с 2018 года в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике оказывает экспертную поддержку заявителям из ДФО в качестве института развития Дальнего Востока, ответственного за привлечение кадров. С начала действия проекта гранты получили 52 дальневосточных колледжа и вуза. К 2024 году в рамках проекта на территории РФ планируется создать 5 тыс. мастерских.

Нацпроект "Образование" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 год. За весь период общий бюджет нацпроекта по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а РФ войдет в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.