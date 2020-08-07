Наибольший уровень антител к коронавирусу в России выявили у детей и лиц старше 70 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Максимальный процент случаев выявления антител к новой коронавирусной инфекции в России наблюдается у детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также среди лиц старше 70 лет. К таким выводам в ходе масштабного исследования популяционного иммунитета к коронавирусу, проводимого более чем в 20 регионах страны, пришли ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

"В подавляющем числе регионов максимальный уровень иммунной прослойки наблюдается в детских группах, то есть, дошкольный возраст и младший школьный. На втором месте - это 70+. Мы, когда проводили исследование, были готовы к тому, что, наоборот, среди 70+ мы получим минимальный уровень иммунной прослойки, а оказалось не так", - рассказал ТАСС в пятницу директор института академик РАН Арег Тотолян.

Процент лиц старше 70 лет, у которых выявлены антитела к коронавирусу, ожидался меньше, поскольку именно люди, относящиеся к этой возрастной категории, старались максимально соблюдать предписанные ограничительные меры. "Вообще эту группу 70+ достаточно сложно было набирать, потому что они избегали контактов. Когда приглашали на обследование, многие отказывались", - отметил Тотолян. Но тем не менее в конечном итоге группы удалось собрать.

"Не во всех, но в большинстве регионов мы получили выше среднего уровень иммунной прослойки среди пожилых. И это связано, в первую очередь, с тем, что не мамы и папы сидят с детьми, а пожилые. А дети во всех регионах лидируют [по уровню выявленных антител]", - пояснил глава института.

В рамках исследования ученые также смогли определить уровень иммунной прослойки в регионах РФ в зависимости от профессиональной группы. "Среди них лидируют две, это, естественно, медработники, на втором месте - работники образования", - сказал Тотолян. По его мнению, определенная иммунизация среди работников школ, вузов и других образовательных учреждений могла произойти в период до перехода на дистанционное обучение, когда еще шли занятия в обычном режиме.

Исследование

Оценка популяционного иммунитета - это программа Роспотребнадзора, в которой на сегодняшний день задействованы 26 регионов России. Санкт-Петербургский НИИ имени Пастера выступил разработчиком алгоритма исследования. В настоящее время в 23 регионах первый этап исследования завершен, еще в трех он пока продолжается (Амурская, Калининградская и Мурманская области). В каждом из субъектов-участников в среднем обследовались около 3 тыс. добровольцев, выборка производилась в семи возрастных группах.

Говоря об особенностях, отмеченных во время исследования, Тотолян указал на то, что среди участвующих в нем добровольцев, в основном, доминируют женщины. "В среднем соотношение мужчин и женщин - это две трети женщин и треть мужчин. Есть регионы, где соотношение - четверть мужчин и три четверти женщин. Тут, конечно, и фактор любопытства, и факт, что детей приводят, в основном, бабушки и мамы, а не дедушки и папы", - отметил он.

Определение уровня коллективного иммунитета даст основания для более качественного прогнозирования дальнейшей ситуации с коронавирусом, сказал Тотолян. "Как только с вакцинами дело дойдет до производства, необходимо будет проводить вакцинацию. И естественно, возникает вопрос - кого в первую очередь, кого во вторую, в третью, а кто приобрел достаточный уровень иммунитета и не нуждается ни в какой вакцинации. На этот вопрос тоже отвечает наше исследование", - добавил он.

Второй этап исследования популяционного иммунитета запланирован на конец августа-начало сентября. "Это та же самая выборка, потому что каждого волонтера мы знаем поименно. Будем проводить тот же самый анализ. Нам нужно понять, как за прошедшие 2-2,5 месяца изменилась ситуация в регионе, и быстрее всего это получится оценить именно на той же самой выборке", - отметил Тотолян. Результаты этого этапа исследования будут известны к середине сентября.