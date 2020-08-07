Эксперт считает, что рост случаев коронавируса осенью не следует называть "второй волной"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Рост числа случаев инфицирования новым коронавирусом, прогнозируемый на фоне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ осенью, не следует называть "второй волной", так как он будет значительно меньше, чем минувшей весной. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

"Я бы не называл это "второй волной". Все зависит от того, что мы понимаем под термином "вторая волна". Я более чем уверен, что такого подъема заболеваемости, который был весной, уже не должно быть именно по причине того, что происходит формирование коллективного иммунитета. Если бы оно не происходило, тогда мы были бы вправе ожидать и вторую волну и третью волну, и вопрос эффективности вакцин тоже был бы под сомнением. Здесь же, наоборот, мы видим, что коллективный иммунитет формируется", - сказал собеседник агентства.

По данным исследования учеными НИИ Пастера популяционного иммунитета, в Санкт-Петербурге к настоящему времени он находится на уровне около 26%. "Мы вправе рассчитывать, что к 1 сентября этот процент будет выше. Но там эти 30-40%, если они будут, они, естественно, будут вносить свой вклад, поэтому мы в принципе не должны получить такой же уровень заболеваемости, как это было весной. Но повышенная заболеваемость неизбежно будет, потому что мы будем эту заболеваемость сравнивать не с апрелем, а с августом", - отметил Тотолян.

Повышение заболеваемости ожидается после окончания так называемого дачного периода и с началом нового учебного и рабочего года. "Естественно, мы получим повышенную заболеваемость, по сравнению с августом. Но не думаю, что она будет повышена по сравнению с маем", - считает ученый.

По иммунологическим законам, процент людей с выявленными антителами к инфекции на уровне 60-70% означает уровень, достаточный для того, чтобы общество было защищено от эпидемии, пояснил глава института. "Менее 60% - значит, от эпидемии никто страховку не дает. <…> Если у нас будет уровень иммунной прослойки 90-95%, у нас вообще не будет никакой заболеваемости. Будут единичные случаи, на которые мы даже внимание не будет обращать", - добавил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 877 135 случаев заражения, выздоровели 683 592 человек, умерли 14 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.