В Гонконге запускают программу бесплатного тестирования населения на коронавирус

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 августа. /ТАСС/. Программа массового бесплатного тестирования населения на коронавирус будет запущена в Гонконге в течение двух недель при поддержке центрального правительства КНР. Ею смогут один раз воспользоваться все жители на добровольной основе при сохранении конфиденциальности, сообщила в пятницу в беседе с журналистами глава местной администрации Кэрри Лам.

"Эпидемиологическая ситуация в Гонконге остается серьезной. Число подтвержденных случаев заболевания резко возросло с июля, причем в 40% случаев источник и цепочки заражения не ясны", - сказала она. Особую угрозу, по ее словам, представляют бессимптомные носители вируса, а их доля в мегаполисе с населением 7,5 млн жителей может достигать 1,5 тыс. человек.

Лам отметила, что с середины июля органы здравоохранения в Гонконге осуществили 130 тыс. тестов на коронавирус среди групп, входящих в зону риска: водителей автобусов и такси, работников рынка, общепита, в домах престарелых. При этом один из 2,5 тыс. тестов давал положительный результат на вирус.

"Мы нуждаемся в поддержке, понимании и сотрудничестве общественности в борьбе с пандемией. Защита здоровья населения всегда является нашим приоритетом", - подчеркнула глава администрации. Она добавила, что на днях для содействия в тестировании населения в Гонконг прибыла группа медиков из материкового Китая. К этой программе также будут привлекаться больницы и частные лаборатории.

В настоящее время общее число случаев заражения коронавирусом в Гонконге приближается к 4 тыс., 46 пациентов умерли. С прошлой недели населению запретили собираться группами больше двух человек и появляться где бы то ни было без защитных масок.

31 июля было обнародовано решение о переносе на один год сентябрьских выборов в Законодательный совет Гонконга. Ранее власти этого специального административного района КНР перевели госслужащих на удаленный режим работы, а также продлили ряд ограничений, связанных с закрытием спортзалов, бассейнов, баров, пляжей, ночных клубов, кинотеатров, местного Disneyland.