Вторая волна заражения коронавирусом началась в тюрьме в США, где находится Ярошенко

Она рассказала, что, по словам супруга, в одном из блоков введен полный карантин.

"В тюрьме началось распространение COVID-19 по второму кругу. Костя говорит, что в одном из блоков введен полный карантин в связи с тем, что как минимум у одного заключенного выявлен коронавирус. Как и ранее, администрация тюрьмы не проводит тестирования всех заключенных. Даже в этом блоке тесты сделаны только тем, кому стало совсем плохо", - рассказала Ярошенко.

Согласно данным на сайте федерального бюро тюрем США, в тюрьме Данберри на данный момент выявлен один заключенный и два сотрудника учреждения с коронавирусом. С начала пандемии заразились 89 заключенных, один из которых умер, и 61 сотрудник. Всего в пенитенциарных учреждениях США перенесли коронавирус 9 249 заключенных и 756 сотрудников, погибли 115 человек.

Супруга россиянина отметила, что на протяжении длительного времени муж жалуется на головные боли, перепады давления, слабость, которые могут быть следствием коронавируса. При этом в оказании медицинской помощи россиянину отказывают.

Адвокат Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что Ярошенко продолжает испытывать проблемы с зубами. "Этот вопрос так и остается не решен", - отметил Тарасов.

В апреле Тарасов сообщал агентству, что Ярошенко "испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом", и считает, что был инфицирован. По словам супруги Ярошенко, тест на коронавирус, показавший в итоге отрицательный результат, взяли у россиянина лишь через полтора месяца, когда симптомы заражения уже отсутствовали.

Дело Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.