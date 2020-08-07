В Новочеркасске развернули стационар на 50 коек для пациентов с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Стационар на 50 коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом развернули в городе Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщается на странице министерства здравоохранения региона в Instagram.

"В Новочеркасской городской больнице №1 будет развернут стационар на 50 коек для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении почти 82 млн рублей на приобретение медицинского, холодильного оборудования, мебели для оснащения открываемого стационара", - говорится в сообщении.

Ростовская область занимает девятое место среди субъектов России и первое место в Южном федеральном округе по числу инфицированных. По последним данным, в регионе выявлен 13 851 случай заражения, 11 198 человек выздоровели, 255 умерли. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 19,1 млн человек, примерно 715 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 877 135 случаев заражения, выздоровели 683 592 человека, умерли 14 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.