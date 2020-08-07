Тамбовская область переходит к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

ТАМБОВ, 7 августа. /ТАСС/. Тамбовская область с 7 августа благодаря стабилизации эпидситуации переходит к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу. В регионе в полном объеме возобновляется работа торговых центров, кафе, гостиниц, санаториев, образовательных организаций. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации региона.

"Открываются все стационарные объекты торговли вне зависимости от их площади. Возобновляется деятельность всех организаций общественного питания, в том числе организаций закрытого типа", - говорится в сообщении.

Также в регионе начинают работу образовательные организации, в том числе детские центры с кружками и секциями. На следующей неделе в области намерены возобновить работу поликлиник по оказанию плановой медицинской помощи. Сейчас такая возможность согласовывается с Роспотребнадзором.

Несмотря на снятие большинства ограничений, гражданам по-прежнему рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

В Тамбовской области зарегистрировано 6 184 случая заражения, 27 - за минувшие сутки. Выздоровели 5 317 человек, умерли 36.