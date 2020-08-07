Власти Тульской области разрешили с 1 сентября проводить концерты и спектакли в помещениях

ТУЛА, 7 августа. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в пятницу внес изменения в указ о дополнительных мерах профилактики распространения коронавируса, согласно которым с 1 сентября разрешается возобновить концерты, спектакли и цирковые представления в учреждениях культуры. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 1 сентября 2020 года разрешается проведение в помещениях культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей, цирковых представлений и концертов. Организации, чья деятельность возобновляется, обязаны обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, с 10 августа могут возобновить свою работу бильярдные и боулинги, букмекерские конторы и пункты приема ставок. "Согласно изменениям, действие некоторых ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 17 августа. Сохраняется масочный режим в местах общего пользования. По-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций", - отметили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса введен в Тульской области с 16 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Большая их часть уже отменена, возобновили работу торговые центры, открылись непродовольственные рынки и ярмарки, предприятия общепита, учреждения спорта, библиотеки, музеи. С 1 августа возобновили работу кинотеатры, снят запрет на деятельность фуд-кортов в торговых центрах. Также началось проведение профосмотров и диспансеризации в поликлиниках для всех граждан, кроме жителей старше 65 лет и людей с хроническими неинфекционными заболеваниями.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 7 августа, в регионе лабораторно подтверждено 8 537 случаев заражения коронавирусом, 31 - за последние сутки, с начала пандемии выздоровели 7 174 человека, 266 умерли.