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СМИ: в Ливане зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений коронавирусом

Это связано с переполненностью больниц и центров сдачи крови после взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 279 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ливане за минувшие сутки, общее число инфицированных достигло 5 951. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya.

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По его данным, это максимальный суточный прирост числа инфицированных с момента начала пандемии в стране. Общее число выздоровевших пациентов составило 2 042, умерли за все время пандемии 70 человек.

В четверг Фирас Абиад, директор больницы при Университете имени Рафика Харири, отметил, что в ближайшие 10-15 дней в Ливане может вырасти число новых случаев заражения коронавирусом ввиду переполненности больниц и центров сдачи крови после взрыва в Бейруте. Коллективный иммунитет к заболеванию, вызываемому коронавирусом нового типа, по его словам, в Ливане ослабнет по сравнению с ситуацией, которая была до катастрофы. Это в свою очередь будет иметь средне- и долгосрочные последствия для государства.

 

Теги
ЛиванПандемия COVID-19Взрыв в порту Бейрута
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