Кафе Флоренции вернули старинную традицию обслуживания через "винные окна"

ТАСС, 8 августа. Несколько заведений во Флоренции вернулись к старинной традиции подачи еды и напитков через "винные окна" для того, чтобы избегать излишних контактов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на странице флорентийской Ассоциации винных окон.

Использование "винных окон" для выдачи заказов известно в Италии как минимум с XVII века. Воспоминания флорентийского ученого Франческо Рондинелли начала 1630-х годов сохранили описания бушевавшей в тот период в центральной и северной Италии чуме. В документах упоминаются некие "окошки", через которые в качестве меры предосторожности местные виноделы и торговцы продавали напитки. Оплату за товар клиенты передавали не напрямую в руки продавца, а клали на металлический поднос, а торговцы тут же дезинфицировали полученные монеты.

Традиция использования "винных окон" для продажи сохранялась вплоть до начала XX века.

"Винные окна" вновь стали приобретать популярность на фоне произошедшей пандемии коронавируса. В мае, когда в Италии был ослаблен двухмесячный строгий карантин, а еду стало возможно покупать навынос, в Ассоциации винных окон напомнили об актуальности использования "винных окон" для бесконтактной передачи. Летом некоторые заведения Флоренции решили возродить традицию и стали открывать выдачу заказов через старинные окошки. Как сообщается на сайте ассоциации, в июле сразу несколько итальянских кафе в условиях пандемии перешли на такой метод обслуживания.

Ассоциация винных окон была основана во Флоренции в 2015 году. Организация ставит своей целью сохранение и защиту исторического наследия от вандалов, а также сбор и ведение архивов о существующих "винных окнах". Представители Ассоциации создали карту, на которой обозначили местонахождение порядка 180 "винных окон" в пределах города, а также отметили эти исторические объекты и за пределами Флоренции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 19,1 млн человек, примерно 715 тыс. умерли. В Италии за все время пандемии зафиксировано около 249 тыс. случаев заражения, из них 201 тыс. вылечились. Общее число умерших в стране превысило 35 тыс. человек.