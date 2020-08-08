В России за первое полугодие выявили около 1 млн преступлений

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Порядка 1 млн преступлений зафиксировано в России в первом полугодии 2020 года, говорится в сборнике Генеральной прокуратуры (ГП) РФ о состоянии преступности в стране за январь-июнь 2020 года.

"По итогам первого полугодия ранее отмечавшиеся незначительные темпы снижения преступности в стране замедлились (с 0,4% в мае до 0,1% в июне). В результате общее число зарегистрированных преступлений осталось практически на уровне прошлого года (1 млн)", - сказано в документе. Сокращение преступности отмечается в четырех из восьми федеральных округов - Северо-Кавказском, Дальневосточном, Сибирском и Уральском, и более чем в трети регионов России - 35 из 85.

Наибольший рост числа выявленных преступлений зафиксирован в Севастополе, Новгородской, Смоленской областях, Республике Карелия, Ленинградской области. Наибольшее снижение преступности зафиксировано в Северной Осетии, Чечне, Туве, Адыгее и Калининградской области.

Более 80% преступлений зарегистрированы в городах и поселках городского типа, каждое пятое совершено в сельской местности.

По данным Генпрокуратуры, на деяния небольшой и средней тяжести приходится более 72%, при этом их совокупный массив снизился на 3,7%. Вместе с этим в России продолжается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, за полгода оно выросло почти на 11% до 279,4 тыс. Наибольшие темпы их увеличения зафиксированы в Новгородской области, Севастополе, Чувашии, Красноярском крае, Смоленской области. В Генпрокуратуре отметили, что в целом уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения практически не изменился, но по тяжким и особо тяжким преступлениям он вырос со 171,5 до 190,3.

Всего в первом полугодии было выявлено более 439 тыс. человек, совершивших преступления. "Большинство из них (64%), как и прежде, составляют лица, не имеющие постоянного источника дохода (281 тыс.), официально безработными признаны более 2,1 тыс. граждан", - сообщили в Генпрокуратуре. Практически каждый третий, совершивший преступление, был ранее судим, действия каждого седьмого признаны рецидивом.