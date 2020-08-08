В Москве откроют еще 12 отделений "Моего социального центра"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в ближайшие месяцы открыть для жителей города 12 отделений "Моего социального центра", которые являются клубом для встреч и занятий. Об этом сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он напомнил, что в июле 2019 года в "Марьиной Роще" открылся первый "Мой социальный центр" - клуб для занятий и общения москвичей.

"Мой социальный центр" пришелся по душе москвичам. Поэтому мы не стали пересматривать планы развития этого проекта. В ближайшие месяцы собираемся открыть еще 12 центров в разных районах Москвы", - написал Собянин.

По его словам, к началу марта 2020 года в Москве работали уже семь "Моих социальных центров", а их гостями успели побывать более 100 тыс. москвичей старшего поколения. Во время пандемии центры перестали принимать гостей офлайн, по возможности переместив свою активность в виртуальное пространство.

Таким образом, 94 клуба по интересам перешли в онлайн, их постоянными участниками стали более 1,6 тыс. пожилых москвичей.

"Как только "Мои социальные центры" вновь открылись - они с удовольствием снова пришли туда. Разумеется, теперь работа центров подчиняется строгим правилам дезинфекции и масочного режима. Но это не стало помехой, ведь главное осталось прежним - добрая атмосфера, возможность хорошо провести время и отдохнуть от домашней суеты", - добавил Собянин.