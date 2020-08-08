Дегтярев попросит федеральные власти помочь с аварийным жильем в районе Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил расселить в ближайшие несколько лет аварийное жилье в поселках Верхнебуреинского района, где этим вопросом не занимались десятилетиями. За финансированием регион обратится в федеральный центр. Об этом Дегтярев сообщил в Instagram.

"Аварийный жилой фонд - это просто ужасно. Я был в поселке Тырма, был в Новом Урале, сейчас в Чегдомыне. Вопрос копился десятилетиями, деньги не тратили, люди живут просто в чудовищных условиях. Я дал поручение нашему МинЖКХ и Минстрою готовить документы для того, чтобы направить в федеральные министерства строительства и ЖКХ дабы начать уже получение федеральных средств и расселение", - сказал Дегтярев, в субботу посетив с рабочей поездкой ерхнебуреинский район.

Он добавил, что расселение будет вестись постепенно, но вопрос должен решиться за 4-5 лет.

Как сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства, в Тырме бараки были построены еще японскими военнопленными, возраст 33 из них перевалил за 80 лет, а износ достиг почти 100 , однако в них до сих пор живут люди.

Ранее сообщалось, что в регионе в 2020 году новое жилье взамен аварийного получат 380 человек в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и еще четырех поселениях в районах Хабаровского края. Верхнебуреинский район в этом году под расселение не попал. Жилье для людей закупается либо им возмещают стоимость квартир.