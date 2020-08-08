Более 1,2 тыс. человек обеспечат безопасность на матче РПЛ "Спартак" - "Сочи" в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Новый футбольный сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начинается в Москве 9 августа. Безопасность на матче "Спартак" - "Сочи" обеспечат более 1,2 тыс. сотрудников правопорядка, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В воскресенье в Москве на стадионе "Спартак" пройдет матч 1-го тура Российской премьер-лиги сезона 2020/2021 гг. В 20:00 московский "Спартак" в Тушино принимает клуб "Сочи" из Краснодарского края. В рамках подготовки и проведения футбольного матча запланирован комплекс организационно-практических мероприятий. Для обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятия планируется привлечь более 1,2 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что охрану общественного порядка будут обеспечивать около 750 сотрудников контрольно-распределительных служб, свыше 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также более 250 полицейских и бойцов ОМОН. Для обеспечения антитеррористической безопасности спортивная арена и прилегающая территория будут обследованы кинологами со служебными собаками, а также представителями ГУ МЧС России по городу Москве.