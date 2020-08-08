Почти 400 помещений в 14 филиалах ГУП "Мосгортранс" отремонтировали в 2020 году

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Около 400 помещений санитарно-бытового назначения в 14 филиалах ГУП "Мосгортранс" отремонтировали в текущем году для комфорта сотрудников предприятия. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В этом году в зданиях Южного филиала завершили ремонт: обновили фасады, заменили 1 тыс. кв. м остекления. Отремонтировали помещения санитарно-бытового назначения 16 объектов филиала, сделав условия работы более комфортными, были отремонтированы теплосети, водопровод, 20 тыс. кв. м полов. Мы постоянно проводим обновление инфраструктуры для сотрудников, чтобы они могли работать в современных комфортных условиях: так, в 2020 году в 14 филиалах "Мосгортранса" отремонтированы 387 помещений санитарно-бытового назначения", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что в четырех филиалах предприятия обустроили новые вентилируемые фасады, а еще в 4 - новое освещение. Кроме того, в 9 филиалах отремонтировали полы - 163 тыс. кв. м, также отремонтировали более 4,3 тыс. кв. м кровли и 155 тыс. кв. м асфальтового покрытия.

По его словам, ГУП "Мосгортранс" - один из крупнейших работодателей Москвы, на предприятии трудятся порядка 30 тыс. сотрудников. Из-за постоянного развития, расширения парка и сети маршрутов перевозчик готов брать на работу еще сотрудников - водителей автобусов, слесарей, механиков и многих других. Работники и их семьи получают льготные путевки в санатории, дома отдыха и детские лагеря: в этом году зимой и летом путевки получили около 200 детей. Также "Мосгортранс" обеспечивает бесплатное проживание в общежитиях иногородних работников, в частности водителей, это около 1,5 тыс. мест.