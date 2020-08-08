В Кронштадте открылся посвященный ВМФ парк "Остров фортов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Музейно-исторический парк "Остров фортов", посвященный военно-морскому флоту, открылся в субботу в Кронштадте. Новый объект площадью 9 га расширяет возможности для отдыха и самообразования жителей и гостей Кронштадта.

"Кронштадт как колыбель российского флота всегда находился в центре исторических и политических событий. Также, как и Военно-морской флот России, испытывал и взлеты и спады, отправлял отсюда эскадры", - сказал на торжественном открытии парка в субботу главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

Как отметил главком, первый объект, открывшийся на территории парка, - детский лагерь. "Их всего два: один находится под Москвой, в Кубинке, а другой - в Кронштадте, - отметил Евменов. - Центр сосредоточения военно-морской истории и исторически, и логически, - это Кронштадт. Это первый шаг, сделанный к возрождению истории для того, чтобы не только подрастающее поколение, но и все мы с вами помнили, откуда как есть и пошел флот российский".

На территории парка установлены десятки историко-культурных и развлекательных объектов. Аллея героев российского флота, ставшая центральным пространством исторического парка, представлена "дорогой времени" - личностями, через которых отражаются более чем три века истории ВМФ. Также в парке обустроены детская площадка площадью 1 000 кв. м, прогулочные зоны и зоны тихого отдыха, в том числе яблоневый сад с прудом, установлены панорамные качели на берегу с единовременной посадкой до 24 человек. Кроме того, в парке есть детский веревочный парк с инструкторами-аниматорами.

Как отметили организаторы проекта, в парке будут проводиться концерты, театральные, музыкальные и поэтические вечера, ярмарки, экскурсии, открытые лекции.

На торжественной церемонии главком обратил особое внимание на один из объектов парка - Маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней. "Можно сказать, что Петербург и флот начинались с Кронштадта. И здесь нет никакого преувеличения", - подчеркнул Евменов

О кластере

В апреле 2019 года Минобороны РФ и правительство Санкт-Петербурга учредили автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов", которая и занимается созданием аллеи. Как сообщала в июле член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу, проект кластера предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, детских садов, а также создание научных и образовательных площадок, в том числе лицея с инженерным уклоном в рамках частичной передислокации Военно-морской академии имени Степана Макарова.

Важной составляющей проекта является реставрация кронштадтских фортов "Император Александр I", "Император Петр I" и "Кроншлот", входящих в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

С 11 июля на территории парка работает учебно-спортивный палаточный комплекс "Лагерь настоящих героев". В мае 2021 года начнутся работы по строительству инвестиционных и социальных объектов. Сдача первой очереди проекта запланирована на конец 2021 года, завершение строительства кластера - на конец 2024 года.