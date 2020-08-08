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Пандемия COVID-19

В России из-за коронавируса принудительно изолировали и госпитализировали 500 человек

За период пандемии прокуроры дали заключения более чем по 600 делам о принудительной госпитализации или изоляции

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские суды по заключениям прокуроров приняли решения о принудительной изоляции и госпитализации 500 человек из-за коронавируса, сообщается в субботу на сайте Генеральной прокуратуры.

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"За период пандемии прокуроры приняли участие и дали заключения более чем по 600 делам указанных категорий, из них о принудительной изоляции - более 200, о принудительной госпитализации - более 300. Подавляющее большинство судебных постановлений вынесено в соответствии с заключениями участвовавших в делах прокуроров", - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что прокуроры ориентированы на обязательное участие в рассмотрении заявлений о госпитализации граждан, которые уклоняются от обследования в целях выявления коронавируса. "Речь идет о госпитализации в недобровольном порядке в медицинскую организацию, оказывающую соответствующую помощь в стационарных условиях. Прокурорам указано в случае необходимости обращаться самим в суд с такими заявлениями", - сообщили в Генпрокуратуре.

Теги
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