Власти Коми будут передавать жителям древесину, полученную при расчистке просек под ЛЭП

ТАСС, 8 августа. Власти Республики Коми намерены передавать местным жителям древесину, которая остается после создания просек под линиями электропередачи. Сейчас закон запрещает ее использование, в результате вырубленные деревья складируются вблизи ЛЭП и представляют опасность - из-за них могут возникнуть пожары, сообщила в субботу пресс-службы главы республики по итогам его встречи с промышленниками и представителями.

В ходе встречи врио главы региона Владимир Уйба отметил, что просеки под линиями электропередачи находятся в федеральной собственности и относятся к землям государственного лесного фонда. В соответствии с законом, использовать в каких-либо целях вырубленную на этих территориях древесину запрещено. В результате она гниет на просеках, что нарушает пожарную безопасность.

"Этот лес - а я вижу, какой он вырубается, когда езжу по республике - можно было использовать на пользу людям. Отдать местным жителям на дрова или на стройматериалы, вырубается ведь порой крепкая древесина, деловой лес. И чего она там гниет неприкосновенная? Ведь так же нельзя, это бесхозяйственное отношение к нашим ресурсам. Я обязательно буду поднимать эту тему на федеральном уровне и готов обратиться с инициативой, чтобы внести в законодательство необходимые изменения", - приводит пресс-служба слова главы республики.

Кроме того, по словам представителей бизнеса, развитие производства затрудняется из-за того, что в республике отсутствует "в достаточном объеме сырьевая база". "Владимир Уйба подчеркнул, что подходы к обеспечению сырьем лесоперерабатывающих предприятий республики необходимо менять. Глубокая переработка должна стать стандартом лесной отрасли в Коми, а поддержка и развитие предприятий полного цикла - приоритетом", - говорится в сообщении пресс-службы.