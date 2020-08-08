В мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом

ЖЕНЕВА, 8 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 19,18 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 284 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6 тыс. и превысило 716 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 8 августа, в мире были зарегистрированы 19 187 943 инфицированных и 716 075 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 284 441, число умерших увеличилось на 6 565.

Днем ранее был выявлен 278 291 случай заражения и 6 815 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 10 290 444. За сутки этот показатель вырос на 155 122. Число умерших там увеличилось на 4 288 и достигло 380 894. В Европейском регионе зарегистрированы 3 545 395 заразившихся и 216 097 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 31 409, умерли 458 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 496 001, зафиксированы 51 608 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 67 417, умерших - на 1 037.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 836 930. Далее следуют Бразилия (2 912 212), Индия (2 088 611), Россия (882 347), ЮАР (545 476), Мексика (462 690), Перу (455 409), Чили (368 825), Колумбия (357 710) и Иран (322 567).