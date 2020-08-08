Принц Гарри призвал соцсети отказаться от дезинформации в пользу правдивости и сострадания

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Социальным сетям следует самостоятельно провести осмысленную реформу своей деятельности, решительно отказавшись от дезинформации в пользу правдивости и сострадания. С таким предложением выступил британский принц Гарри в эссе, опубликованном в четверг в американском журнале Fast Company, который специализируется на технологиях, бизнесе и дизайне.

По словам принца, он и его жена Меган Маркл изложили свою идею видным предпринимателям, главам крупнейших корпораций и маркетологам. "Наш посыл ясен: состояние цифровых СМИ является нездоровым, поэтому у компаний есть шанс пересмотреть свою роль в финансировании и поддержке онлайн-платформ, внесших свою лепту в формирование и создание предпосылок к разгулу ненависти и кризису правды", - отметил Гарри.

Он обратил внимание на издержки популярности социальных сетей. "Они кажутся бесплатными средствами связи, обмена [данными] и организации [мероприятий]", - написал принц, выражая точку зрения и своей супруги. "Но на самом деле они не бесплатны и обходятся дорого. С каждым вашим кликом они узнают о вас еще больше. Наши информация, личные данные и тайные привычки служат предметом торга за место размещения рекламы и за доллары", - пояснил он, добавив, что проводит консультации с экспертами о том, как заменить склонность к дезинформации на принципы "сострадания и правдивости" в работе соцсетей.

Принц Гарри и его супруга в июле подали иск в Верховный суд штата Калифорния, чтобы не допустить публикации фотографий, на которых, по утверждению пары, изображен их 14-месячный сын Арчи. Как информировала газета The Times, снимки были сделаны без разрешения во время поездки семьи в Малибу (штат Калифорния), в 40 км от нынешней резиденции герцога и герцогини Сассекских. Они хотят установить личности папарацци и конфисковать у них фото сына.

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Причины решения не ясны до конца. Ряд обозревателей связывали этот шаг как раз с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания таблоидов, которые, по словам принца Гарри, развернули настоящую кампанию травли против его супруги и распространяют о ней ложные слухи.