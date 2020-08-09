Власти Доминиканы продлили действие комендантского часа до сентября

ГАВАНА, 9 августа. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить действие режима комендантского часа на 25 дней для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Об этом в субботу сообщает местная газета Listin Diario со ссылкой на указ президента республики Данило Медины.

Отмечается, что комендантский час будет действовать в будние дни с 19:00 до 05:00 местному времени, а в выходные - с 17:00 до 05:00. Глава государства допустил внесение изменений в указ после вступления в должность нового президента, которое состоится 16 августа.

В конце июля власти Доминиканы возобновили действие ранее отмененного режима ЧП. Среди ограничительных мер - сокращенный режим передвижения и работы магазинов. Число заразившихся коронавирусом в Доминиканской Республике на сегодняшний день составляет 78 778 человек, умерли 1 289 заразившихся.