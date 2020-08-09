Власти Сингапура не откажутся от парада по случаю Дня образования республики

СИНГАПУР, 9 августа. /ТАСС/. Правительство Сингапура решило не отказываться из-за коронавируса от традиционного парада по случаю Дня образования республики для демонстрации "единства нации". Об этом заявил в воскресенье в специальном телеобращении премьер-министр страны Ли Сянь Лун.

"Сингапур неизменно с 1966 года, с момента образования государства, проводит 9 августа парады, которые являются символом прогресса и демонстрируют уверенность в завтрашнем дне", - указал глава правительства. "Но даже в тяжелые времена мы не отказываемся от этой традиции, чтобы подтвердить нашу решимость выдержать все испытания", - добавил Ли Сянь Лун перед началом торжественных мероприятий в исторической части города-государства на площади Паданг.

Премьер также отметил, что "потребуется год или два, чтобы вакцина от коронавируса стала доступной и угроза почти исчезла". "Но до этого момента необходимо сохранять бдительность для защиты себя и близких", - подчеркнул он.

По его словам, "кризис далек от завершения". "Например, многие страны взяли под контроль распространение вируса, сняли ограничения, но затем вновь столкнулись с новыми вспышками", - сказал глава правительства.

Участие в нынешнем параде принимают только около 200 человек, тогда как в прошлогоднем участвовали примерно 1,8 тыс. Одновременно над некоторыми районами Сингапура совершат показательные полеты истребителей F-15, самолеты-заправщики, военно-транспортные вертолеты с прикрепленными национальными флагами. Кроме того, самолеты сделают круг почета над районами, где расположены больницы, в которых находились большинство инфицированных коронавирусом.

Во второй половине дня состоится традиционный праздничный концерт, который впервые в истории пройдет без зрителей. Завершит мероприятия праздничный салют, который также впервые пройдет без зрителей и будет запущен в нескольких районах города-государства.

Образование страны

Современная история государства берет начало в 1819 году, когда здесь поселился английский государственный деятель Стэмфорд Раффлз и обосновал британский форт. Именно благодаря ему этот небольшой населенный пункт превратился в один из крупнейших и ключевых морских портов Азии, куда стали переезжать тысячи и тысячи жителей соседних стран.

После Второй мировой войны и освобождения от японской оккупации Сингапур еще некоторое время находился под британским протекторатом, а в 1963 году произошло слияние с Малайзийской Федерацией и образование Малайзии. Однако единая страна просуществовала недолго, и 9 августа 1965 года Сингапур объявил о создании независимого государства.