В Якутии учрежден День оленевода

ТАСС, 9 августа. Власти Республики Саха (Якутия) в Международный день коренных народов мира, отмечаемый 9 августа, учредили новый для республики праздник - День оленевода. Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram глава Якутии Айсен Николаев.

"Сегодня, в Международный день коренных народов мира, подписал указ об учреждении Дня оленевода в нашей республике, который будет отмечаться ежегодно в первую субботу марта. Мы учредили этот праздник с целью сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, культуры и промыслов оленеводов Якутии. Данный проект создаст условия для сбалансированного развития северного домашнего оленеводства путем придания престижа профессии оленевода", - написал Николаев.

Он отметил, что региональным министерством по развитию Арктики по делам народов Севера разработан проект "Молодой оленевод", который предусматривает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий молодым оленеводам. Также для повышения качества образования и в целях поддержки молодых педагогов разработан проект "Учитель Арктики".

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, основными задачами в сфере экономического развития Арктической зоны РФ определены развитие круизного, этнического, экологического и промышленного туризма, сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования, народных промыслов и ремесел, способствующих обеспечению занятости и развитию самозанятости лиц, относящихся к малочисленным народам.