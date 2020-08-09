Ведерников заявил, что разлив мазута в поселке под Псковом не угрожает ближайшим водоемам

ПСКОВ, 9 августа. /ТАСС/. Разлив мазута в поселке Середка Псковской области не угрожает близлежащим водоемам, загрязненный грунт будет вывезен с территории муниципалитета и утилизирован. Об этом сообщил в воскресенье губернатор региона Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям.

Ранее пресс-служба регионального МЧС сообщила ТАСС о том, что в Псковском районе произошел разлив 10 тонн мазута. Позже представители областной прокуратуры уточнили, что произошел разлив топочного мазута в поселке Середка Псковского района, в связи с чем ведомство начало проверку. В начале августа пресс-служба Росприроднадзора сообщила о том, что специалисты ведомства начали внеплановую проверку исправительной колонии под Псковом, вблизи территории которой ранее был выявлен разлив мазута.

"Разлив мазута в Середке <..> Главное, в чем мы удостоверились, разлив на сегодняшний день не распространяется и не угрожает соседним водоемам. Самое главное, что ФСИН приняло все необходимые решения и определен уже подрядчик, который в ближайшее время произведет выемку пропитанного мазутом грунта и вывезет для утилизации", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что ситуация находится на контроле у региональных специалистов в сфере экологии. "Территория разлива относится к сфере компетенции федеральных органов власти, мы сразу же взяли ситуацию на контроль. В настоящий момент создана межведомственная рабочая группа, в данном вопросе разбираются представители природоохранной прокуратуры, МЧС, ФСИН и представители администрации Псковской области", - добавил губернатор.