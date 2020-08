СМИ: создатель формата телешоу Got Talent сломал позвоночник, катаясь на велосипеде

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Британский телеведущий и продюсер, создатель формата телевизионных шоу по поиску талантов Got Talent Саймон Коуэлл получил перелом позвоночника, катаясь на велосипеде. Об этом сообщила в воскресенье газета Mail On Sunday.

По информации издания, инцидент произошел в субботу в доме 60-летнего Коуэлла в американском Малибу во время испытания телеведущим новой модели электрического велосипеда.

"Саймон сломал себе позвоночник, и ему предстоит операция", - приводит газета слова представителя Коуэлла. Он не пояснил, о каком именно виде перелома позвоночника идет речь, однако заверил, что телеведущий "чувствует себя отлично".

Коуэлл выступает создателем франшизы телевизионных шоу талантов (Got Talent), которые реализуются в почти 70 странах. В 2014 году этот проект был удостоен в Книге рекордов Гиннесса звания самого успешного ТВ-формата реалити-шоу. В России аналогом этого шоу является программы "Минуты славы" на "Первом канале".

Коуэлл хорошо известен как судья таких музыкальных телешоу, как America's Got Talent в США и Britain's Got Talent и The X Factor в Великобритании.