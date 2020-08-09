В Ингушетии с 10 августа начнется третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии

МАГАС, 9 августа. /ТАСС/. Третий и последний этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, стартует в Ингушетии с 10 августа. В республике будут сняты ограничения на работу музеев, гостиниц, точек общепита и парков, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении с 10 августа третьего этапа снятия ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории региона. В рамках третьего этапа работу возобновят общепиты, но при условии создания перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метра, музеи и выставочные залы, развлекательные центры, парки, детские площадки", - говорится в сообщении.

Вновь откроются гостиницы, курорты, образовательные организации и организации торговли и сферы услуг без ограничения одновременно обслуживаемых посетителей.

"Однако жителям необходимо соблюдать условия ношения в местах скопления людей защитных масок и перчаток. А людям старше 65 лет, а также жителям с тяжелыми и хроническими заболеваниями, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции", - отмечается в сообщении.

Первый этап выхода из режима ограничений был введен в Ингушетии 8 июня, а второй - 25 июня.

По данным оперативного штаба региона, в Ингушетии фиксируется снижение заболеваемости, за последние сутки в регионе зафиксировано 22 новых случая заражения коронавирусом, всего в республике было инфицировано 3 869 человек, из них 66 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находится 16 человек, в том числе 2 пациента - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 74 человека, выздоровели 3 274.