Из аэропорта Багдада вывезен груз особо опасных веществ

КАИР, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ирака объявили в воскресенье о вывозе груза с особо опасными материалами из международного аэропорта Багдада. Об этом сообщило Управление пограничных портов страны, передает издание Baghdad al-Youm.

"В соответствии с распоряжением премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми была создана чрезвычайная комиссия по выявлению материалов высокого риска (химических веществ, материалов двойного назначения, нитрата аммония - аммиачной селитры) на всех пограничных пунктах, в том числе наземных, морских, воздушных, с целью последующего их вывоза из жилых районов, - говорится в обнародованном заявлении. - Подразделениям военно-инженерного управления министерства обороны было дано указание с максимальными мерами предосторожности вывезти эти материалы из грузового отсека аэропорта". Как отмечается, "процесс перевозки был осуществлен быстро и высокопрофессионально, и [груз] доставлен в безопасное место назначения на склады военно-инженерного управления".

В заявлении не уточняется, о каких именно материалах и веществах и в каком объеме идет речь.

После взрыва в порту Бейрута более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры портовые и таможенные службы многих стран начали проводить у себя ревизию. Так, в воскресенье Министерство транспорта Сирии объявило, что на складах в портах страны нет никаких взрывоопасных материалов.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали 6 тыс., свыше 20 числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.