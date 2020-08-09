Врачи из Сеченовки помогут лечить пациентов с коронавирусом в Абхазии

СУХУМ, 9 августа. /ТАСС/. Группа медиков из Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова прибыла в Гудаутский госпиталь в Абхазии для оказания помощи абхазским коллегам в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии в воскресенье.

"В Гудаутскую ЦРБ прибыла группа медиков из Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова под руководством профессора кафедры терапии и профессиональных болезней Сеченовского университета Елены Поповой. Врачи помогут своим абхазским коллегам бороться с новой коронавирусной инфекцией, окажут организационно-методическую помощь, а также проконсультируют наиболее тяжелых пациентов. В группе из пяти человек инфекционисты, нефрологи, анестезиологи-реаниматологи и пульмонолог", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия встретился с российскими специалистами и поблагодарил их за помощь, оказываемую республике в это сложное время. "Медики из Москвы на месте будут смотреть, какими специалистами необходимо усилить Гудаутский госпиталь, проработают график дежурства врачей, которые будут приезжать из Москвы. Также они помогут решать практические лечебные вопросы, будут консультировать больных, изучать истории болезни, проводить корректировку лечения, проведут консилиумы и мастер-классы для наших медиков, а дальше мы определимся, по каким направлениям надо усилить в целом работу госпиталя", - цитирует министра пресс-служба.

Отмечается, что российские медики не ограничатся консультированием коллег, а примут непосредственное участие в лечении инфицированных. В целом они пробудут в Абхазии неделю.

По словам Поповой, российские специалисты готовы оказать помощь больным с коронавирусом. "Все мы имеем специальную подготовку и большой опыт по лечению COVID-инфекции, поскольку с начала эпидемии ведем активную консультативную работу в федеральном диагностическом центре с применением телемедицинских технологий и дистанционно проконсультировали уже более 10 000 пациентов с COVID-инфекцией. В нашем арсенале - опыт и знания по лечению COVID-больных с самого начала пандемии", - отметила профессор.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.