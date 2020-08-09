От рыбалки до просвещения. Как за пять лет изменился крупнейший нацпарк Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Крупнейший на Дальнем Востоке национальный парк "Бикин" в Приморском крае за пять лет существования заметно изменился: здесь появились места для туристов, новые экологические тропы, а, главное, перестало сокращаться число животных. О том, как живет нацпарк, его директор Алексей Кудрявцев рассказал ТАСС 9 августа, в Международный день коренных народов мира.

Река Бикин, на которой находится одноименный нацпарк, - это правый приток Уссури, по ее берегам расположен последний в Приморье крупный лесной массив, не тронутый промышленными рубками. Долина реки Бикин находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк создан здесь в 2015 году постановлением правительства России, его территория - одно из ключевых мест обитания амурского тигра. Это единственная в стране особо охраняемая территория федерального значения, в числе задач которой - сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

"Поток туристов в национальном парке за пять лет изменился: если раньше это был в основном "потребительский" туризм - люди приезжали охотиться и рыбачить, то в последнее время все больше гостей приезжают с познавательными целями: посмотреть тайгу, походить по экотропам, поговорить с людьми, интересуются местной культурой", - рассказал Кудрявцев.

Если в 2017 году нацпарк посетили 420 гостей, то в 2019 - уже более 1,5 тыс. человек со всего мира. Россияне составляют основное число гостей - это экологи, видеоблогеры, фотографы, научные сотрудники заповедников, которые изучают природу, рыб и птиц. Но приезжают сюда и фотографы из Японии, Франции, Швеции, их в основном интересует местная культура - нацпарк находится на территории проживания коренного малочисленного народа Дальнего Востока удэгейцев, которые в основном живут в селе Красный Яр, а на территории "Бикина" ведут традиционную хозяйственную деятельность - охотятся, ловят рыбу, собирают дикоросы.

Что посмотреть?

Нацпарк предлагает четыре туристических маршрута. "Наибольшей популярностью пользуются индивидуальные туры, когда человек приезжает, договаривается с одним из сотрудников нацпарка, которые являются представителями коренных малочисленных народов, и он предлагает ему маршрут, разумеется, составленный с учетом правил парка", - продолжил Кудрявцев.

Несмотря на то, что гости приезжают сюда, в том числе, порыбачить, создание национального парка помогло территории привести в равновесие воспроизводство и численность рыбы и зверя. За этим следят и инспекторы, и местные жители - представители коренных малочисленных народов, которые работают в нацпарке и проводят экскурсии. "Они заинтересованы в том, чтобы родовые участки, куда они возят гостей, были в сохранности, чтобы рыба и зверь воспроизводились, поэтому все пришло в равновесие. Антропогенная нагрузка уже не так сильна, даже сами охотники говорят, что рыба стала появляться там, где три года назад ее не было", - отметил собеседник агентства.

А рыбы и зверя здесь огромное разнообразие. "Бикин" - одно из ключевых местообитаний амурского тигра, здесь обитают около 10% представителей этого подвида - более 40 особей. Список встречающихся птиц включает 194 вида, в их числе - краснокнижный рыбный филин, черный аист и другие. Кроме того, здесь можно встретить кабаргу, соболя, гималайского и бурого медведя, рысь.

На экотропах нацпарка можно увидеть шалаш удэгейца и с небольшой видовой площадки полюбоваться "Русской Амазонкой" - так часто называют первозданные нетронутые леса на реке Бикин, которые ни разу не подвергались промышленной рубке.

Тропы постепенно совершенствуют. Например, недавно "Детская тропа", берущая начало в селе Красный Яр, стала длиннее на полкилометра, на ней появились художественные объекты из природных материалов. В ближайшее время на ней планируют реконструировать мостики, обустроить родник, где можно будет проводить обряд кормления духов воды. Специалисты нацпарка утверждают лесной регламент и, когда будет готов этот базовый для территории документ, смогут планировать и строить новые тропы, добавил Кудрявцев.

Где поселиться?

Нацпарк предлагает гостям несколько вариантов размещения. Когда туристов не очень много, они могут поселиться в домах у жителей Красного Яра. Деньги от такого размещения становятся их официальным приработком и не идут в бюджет парка. Кроме того, в "Бикине" есть несколько площадок для установки туристических палаток.

"Но обычно люди приезжают и сразу уезжают с охотниками по договоренности на их родовые участки в тайгу, и в Красном Яре проблемы с проживанием бывают только на праздники", - пояснил Кудрявцев. В следующем году в селе намерены построить гостиницу.

В прошлом году для Красного Яра и соседних с ним сел построили две подстанции и провели воздушную линию электропередачи, а также "оптоволокно", которое позволило подключить село к интернету. Кроме того, в селе Красный Яр завершается строительство детского сада и дома для специалистов. В строительстве объектов в селе также заняты удэгейцы.

Для удобства гостей в 2020 году в национальном парке началось строительство новых кордонов, всего их планируют построить пять. Эта и другие меры позволят увеличить число гостей, отметил Кудрявцев, хотя "Бикин" не преследует цель сделать туризм здесь массовым. "За валовым туризмом мы не гонимся, поэтому к каждому объекту подходим обдуманно, они немногочисленные и делаются с учетом потока туристов, это не будут пятизвездочные отели, а, например, скромные, но удобные гостевые домики", - сказал директор нацпарка.

А для того, чтобы природа Бикина не страдала от негативных последствий визитов человека, в нацпарке вводят раздельный сбор мусора. В ближайшее время здесь установят специальные контейнеры и введут систему бонусов. На них можно будет обменять мусор на выезде из нацпарка, на кордоне Тахало.