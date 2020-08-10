Воронцов пожаловался главе ФСИН на действия сотрудника СИЗО "Медведь"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, арестованный за вымогательство, написал жалобу на сотрудника отдела режима столичного СИЗО №4 ("Медведь") на имя руководителя ФСИН России Александра Калашникова. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, "сотрудник СИЗО, увидев, что Воронцов после встречи с адвокатом стал общаться с другими подследственными, произвел силовой захват руки и затолкал его в следственный кабинет, при этом угрожая другим заключенным наказанием за беседу с ним". Воронцов также просит разобраться в причинах и условиях его отдельного содержания в больнице СИЗО.

Адвокат Воронцова Александр Самухов заявил ТАСС, что в курсе произошедшего инцидента и намерен подать соответствующие жалобы в контролирующие органы, а также привлечь членов ОНК для разбирательства.

7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, он разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В начале июня уголовные дела в его отношении были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве.