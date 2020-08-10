В центре Санкт-Петербурга появится лабиринт с историей кириллицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Российские художники создадут лабиринт с историей кириллицы на площади рядом со зданием Манежа в Санкт-Петербурге. Он станет центральным элементом проекта "Тридцать три знака", в рамках которого на знаковых городских культурных площадках появится серия инсталляций, посвященных русскому алфавиту, сообщил на пресс-конференции ТАСС в понедельник куратор Митя Харшак.

"Тридцать три знака" - это авторские высказывания замечательных петербургских художников на тему кириллицы - как современной, так и букв, которые покинули наш алфавит в ходе развития кириллической письменности. Проект состоит из нескольких значимых частей. Наверное, центральный его элемент и самая главная притягательная точка - это лабиринт истории кириллицы, который сейчас возводится на площади у западного фасада Манежа. Его автором стал замечательный дизайнер, художник, подлинный знаток русской письменности Юрий Гордон", - рассказал Харшак.

Огромный лабиринт будет выполнен в форме свитка, прогуливаясь по которому зритель не просто попадет внутрь масштабной игры-инсталляции, но и посмотрит на привычные всем знаки и символы под новым углом. "Историю кириллицы мало кто знает, как раз внутри "Лабиринта кириллицы" эта история рассказана - кратко, насколько я мог, с достаточным количеством иллюстраций и необычно. То есть так, как она рассказана внутри "Лабиринта кириллицы", ее еще никто не рассказывал", - отметил на пресс-конференции Гордон. Для художника эта инсталляция станет своего рода продолжением проекта об истории кириллицы, который при его участии был осуществлен в Москве в Центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ.

"Вторая часть - это те самые буквы-инсталляции и авторские высказывания художников Санкт-Петербурга, которые, по сути дела, вышли в город, вышли за стены музейных институций и превращают центр нашего города в большую музейную площадку", - сказал Харшак. 15 инсталляций создадут Боремир Бахарев, Петр Белый, Андрей Воронов Покрас Лампас, Виталий Пушницкий, Никита Сазонов, Александр Флоренский, Александр Шишкин-Хокусай, Юрий Штапаков и другие.

Проект "33 знака", который откроется 14 августа, является частью программы "Музейная линия", задуманной несколько лет назад командой петербургского Манежа для создания открытых культурных пространств и развития комфортной городской среды. В этом году к проекту подключились Государственный Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и ряд других площадок, отметила на пресс-конференции руководитель проекта "Музейная линия" Анна Ялова.

Цифровая карта и просветительская программа

Сейчас команда проекта работает над мобильным приложением, при помощи которого жители и гости города смогут выстраивать карту маршрута, чтобы посетить все инсталляции. "Карта будет доступна по QR-кодам, размещенным на каждой из букв-инсталляций. Каждый пользователь сможет войти в мобильное приложение, увидеть карту и получить дополнительную информацию по каждому из объектов. На "Лабиринте кириллицы" будут размещены QR-коды, по которым будет догружаться дополнительная видеоинформация по каждой из букв кириллицы", - пояснил куратор "Тридцати трех знаков".

Проект будет нести и образовательную функцию. "К началу учебного года мы приурочим серию выступлений ведущих художников, дизайнеров шрифта, которые могут транслироваться и в открытых источниках и будут полезны для наших студентов", - сказал Харшак.

Воплощение таких проектов способствует формированию новых центров притяжения как для жителей, так и для гостей города, что в свою очередь является одной из задач новой программы петербургских властей по созданию "новой туристской географии".

Проект "33 знака" создается совместно с творческой мастерской "ARKI" и Школой дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в Санкт-Петербурге при участии Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.