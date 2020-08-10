Россотрудничество поможет Орловской области с экспортом образования

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Орловская область будет развивать международные связи в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах при поддержке федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Соответствующее соглашение подписали в понедельник глава региона Андрей Клычков и руководитель агентства Евгений Примаков.

"Я знаю, что оно [соглашение] готовилось давно, должно было быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме, но ситуация с карантином не позволила нам это сделать так, как мы планировали. Границы до сих пор закрыты, но я считаю, что они проходят там, где мы их чертим, сейчас это, конечно, Россия, российское высшее образование, которое должно быть представлено за рубежом. Это находится в рамках тех полномочий, функционала, который есть у Россотрудничества - поддержка нашего образования, русского языка и поддержка деловых, культурных, экономических, образовательных и других инициатив региона", - сказал Примаков.

Россотрудничество поможет ознакомиться иностранным государствам с научным, культурным и социально-экономическим потенциалом Орловской области, привлечь иностранных студентов для обучения в орловских высших учебных заведениях. Согласно документу, стороны также договорились проводить совместные мероприятия. Соглашение носит безвозмездный характер, будет действовать в течение пяти лет с возможностью дальнейшего продления.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что у региона стоит задача в рамках национального проекта "Образование", увеличить число иностранных студентов в 2,5 раза, до 6 тыс. Это будет сделано за счет инфраструктурных проектов. "Орловская область по количеству студентов всех уровней, это высшее профессиональное и среднее образование, занимает второе место в Центральном федеральном округе после Москвы по количеству студентов на 100 тыс. населения. Это направление считаем одним из важных в развитии в дополнение к тем сферам деятельности, которые сегодня развиты", - сказал губернатор региона.

Одним из проектов, который будет поддержан Россотрудническом, будет создание на территории региона межрегионального центра профессиональной подготовки.