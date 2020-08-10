Губернатор Вологодской области поручил выяснить причины гибели рыбы в Белом озере

ВОЛОГДА, 10 августа. /ТАСС/. Массовая гибель рыбы зафиксирована в Белом озере в Вологодской области. Профильным департаментам региона поручено исследовать качество воды в водоеме, установить причины гибели рыбы, найти виновных и привлечь их к ответственности, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Много сообщений я получил о гибели рыбы на Белом озере, в выходные мы начали заниматься вопросом вплотную. На сегодня причина не определена, поэтому поручаю Департаменту сельского хозяйства установить причины массовой гибели рыбы и содействовать органам прокуратуры, Рыбоохраны в нахождении виновных и привлечении их к ответственности", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды он поручил совместно с Вологодским ЦГМС провести исследование качества воды в Белом озере для определения причин гибели рыбы. "Если мы найдем виновных, будет возбуждено уголовное дело по привлечению к ответственности за массовую гибель рыбы", - сказал Кувшинников.

Как пояснил ТАСС глава Белозерского района Евгений Шашкин, в этом году на озере зафиксировано большое количество погибшего ерша, с другой рыбой все в порядке, а в озере в большом количестве водится окунь, щука, судак, сорога, лещ.

"Гибель именно ерша мы фиксируем практически каждый год в жару, озеро мелеет, сильно прогревается, и ерш погибает, может, кислорода ему не хватает. В прошлом году такого не было, потому что лето было холодное и дождливое, а в этом году ерша развелось очень много, рыбаки жаловались, потому что он попадает в сети и путает их. Если ветер и волна идут в нашу сторону, то у наших берегов эта рыба, запах стоит. Мы выделили людей, они ходят и собирают в мешки на утилизацию. Если ветер дует обратно, в сторону Липина Бора, то липиноборцы собирают. Утечек загрязняющих веществ в озеро не зафиксировано, но будет проверка. В озере много леща, сороги, со всей остальной рыбой, кроме ерша все в порядке", - сказал глава района.