СПЧ при главе Башкирии призвал опубликовать разрешающие разработку горы Куштау документы

УФА, 10 августа. /ТАСС/. Совет при главе Башкирии по правам человека призвал Башкирскую содовую компанию (БСК) наладить контакт с общественностью и опубликовать документы на геологоразведку и дальнейшую разработку горы (шихана) Куштау в Ишимбайском районе в связи с ростом протестной активности общественников и жителей близлежащих населенных пунктов. Текст заявления опубликован в понедельник в официальной группе СПЧ при главе региона в Facebook.

"В связи с началом геологоразведочных работ АО "Башкирская содовая компания" на горе Куштау, вблизи деревни Урняк Ишимбайского района Республики Башкортостан, связанных с вырубкой деревьев, возросла протестная активность республиканской общественности, выступающей за сохранение природного и исторического достояния республики и РФ и за соблюдение норм экологического благополучия и безопасности. Совет рекомендует и призывает БСК наладить прямой диалог с активистами, учеными и представителями местной власти. Часть напряженности снимется, если БСК опубликует всю разрешительную документацию и прямо ответит на вопросы общественности и СМИ", - говорится в сообщении.

Также в заявлении совета компании рекомендовано использовать силы ЧОП лишь в целях охраны собственного имущества и не допускать применения физической силы в отношении активистов.

В пресс-службе БСК ТАСС пояснили, что в августе 2019 года Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу лицензия на геологическое изучение и промышленную разработку известнякового месторождения на шихане Куштау выдана дочерней компании БСК - "Сырьевой компании".

"В июне 2020 года "Сырьевая компания" заключила договор аренды лесного участка с Министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан, согласно которому компания арендует участок и использует его для проведения геологоразведки, в границах горного отвода, в порядке, установленным законодательством. В июле текущего года в соответствии с Лесным кодексом РФ Министерством лесного хозяйства Башкортостана согласован проект освоения лесного участка, в этом же месяце компания подала лесную декларацию, в которой определены конкретные участки леса на арендуемой площади, где будет осуществляться вырубка", - говорится в ответе на запрос ТАСС с пояснением, что БСК "с уважением относится к позиции ряда общественных активистов, высказывающих несогласие с проводимыми работами".

О башкирских шиханах

Ранее Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к декабрю 2022 года, отметив, что альтернативой является месторождение известняка Тратау. Однако разработка этой горы-шихана ограничена статусом памятника природы. Позже власти региона заявили, что источником сырья для предприятия станет другая гора в Ишимбайском районе - Куштау, которая не имеет особого статуса. Тем не менее решение вызвало протесты со стороны общественных активистов, желающих защитить башкирские шиханы - четыре одиночные горы, вытянутые вдоль реки Белой на 20 км, имеющие палеонтологичекую ценность и населенные животными, занесенными в Красную книгу.

В 2019 году, как сообщал ТАСС, планы БСК по разработке шихана Куштау вызвали недовольство жителей, которые стали размещать в интернете петиции за его сохранение, также активисты проводили акцию за защиту уникальной горы. По данным компании, вырубка леса на участках, которые относятся к тем категориям лесного фонда, в которых рубка и другие виды работ разрешены, началась 29 июля. Позже в социальных сетях и СМИ появились видео, на которых видно, что вырубка ведется при поддержке охранников, также на месте присутствовали сотрудники правоохранительных органов и активисты, пытающиеся препятствовать проведению работ, 9 августа у горы Куштау прошел флешмоб, в котором приняли участие активисты и местные жители.