В Карелии до конца года подготовят проект восстановления сгоревшей Успенской церкви

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 августа. /ТАСС/. Окончательный вариант проекта восстановления Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопоге будет готов до конца 2020 года. Об этом в понедельник на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Один из самых высоких деревянных храмов Русского севера - Успенская церковь в Кондопоге - была уничтожена пожаром в 2018 году.

"Окончательный вариант проекта восстановления Успенской церкви будет готов к концу этого года. Сами же работы могут начаться уже в 2021 году", - говорится в сообщении.

Заказчиком проекта выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Проект успешно прошел историко-культурную экспертизу, но в него вносят доработки, связанные с объемом применения ручного труда, который предстоит использовать в ходе восстановления храма. Церковь планируется воссоздавать c применением исторических методов деревянного зодчества.

"Сами же работы обойдутся, по предварительным подсчетам специалистов, как минимум в 80 млн рублей. Их тоже необходимо изыскать в федеральном бюджете. Нужно не просто воссоздать архитектурный облик Успенки - важно сделать это с применением традиционных технологий и инструментов, иначе получится просто новодел", - отметил Парфенчиков.

По словам главы Карелии, продолжается сбор средств благотворительным фондом "Северный духовный путь". За два года организации удалось собрать около 9 млн рублей пожертвований, которые планируют направить на восстановление внутреннего убранства храма.

О церкви

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов, ее высота составляла 42 метра. Церковь была объектом культурного наследия федерального значения, богослужения в ней не велись с 2015 года.

Уничтоживший храм пожар произошел 10 августа 2018 года. Фигурантом дела стал подросток из Петрозаводска, который отдыхал в это время у бабушки на даче. По решению Кондопожского городского суда, мальчик направлен на принудительное лечение.