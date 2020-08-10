Завершение берегоукрепления в 2021 году защитит от паводка 1 тыс. жителей Ставрополья

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 10 августа. /ТАСС/. Программа строительства берегоукрепительных сооружений, которая завершается в Ставропольском крае в 2021 году, позволит защитить от паводка более тысячи жителей и отдыхающих курортов. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Дмитрий Дегтярев.

"Восемь объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений построено и реконструировано, на 13 объектах прошел или идет капитальный ремонт. Только в 2019-2020 годах были завершены четыре проекта по берегоукреплению; еще четыре начаты в 2020 году, их планируется ввести в эксплуатацию на следующий год", - сказал Дегтярев.

По его словам, большая часть средств выделяется Ставропольскому краю в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах". Благодаря ФЦП будут защищены города-курорты Ессентуки и Кисловодск и дома свыше тысячи местных жителей.

"Ставрополье входит в пятерку наиболее паводкоопасных регионов России. Крайне остро это ощущалось при совпадении паводков на реках Подкумок и Большой Ессентучек. Для защиты населения проживающего на данной территории и имущества в рамках ФЦП было принято решение о возведении на берегах рек 2,7 км берегоукрепительных сооружений общей стоимостью 392 млн рублей", - добавил советник директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Ярослав Вольпин.

На сегодня полностью завершены работы на реке Подкумок в городе Кисловодске стоимостью 272 млн рублей. Возведено 1,7 км берегоукрепительных сооружений. Кроме того, до конца 2020 года будет завершен проект по защите от затопления поселка Белый Уголь стоимостью 120 млн рублей.

Кроме того, защите поселений от паводка служит региональный проект "Сохранение лесов Ставропольского края", разработанный в рамках национального проекта "Экология". Леса содействуют накоплению воды в почве, снижая интенсивность паводков, - чем больше в бассейне реки леса, тем реже частота катастрофических наводнений. При прохождении сильных дождей корневая система деревьев лучше впитывает воду и переводит внешний, поверхностный сток в глубину почвы.

О программе "Вода России"

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (ФЦП "Вода России") - государственная программа, направленная на достижение целей концепции долгосрочного социально-экономического развития России и Водной стратегии до 2020 года.

Ряд научных работ, проведенных в ходе ФЦП легли в основу паспортов федеральных проектов нацпроекта "Экология". Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Планируется, что к 2024 году в стране станут чище вода и воздух, будут сохранены леса и редкие животные, заводы перейдут на безопасные технологии.