Прокуратура проверит деятельность ГИБДД в Туве из-за роста массовых ДТП с погибшими

ТАСС, 10 августа. Прокуратура проведет проверку работы ГИБДД в Туве после увеличения количества крупных ДТП с большим количеством пострадавших и массовых нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Тувы.

"Прокуратурой республики вынесено решение о проведении проверки в отношении Управления ГИБДД по Республике Тыва на предмет исполнения требований законодательства при реализации полномочий по осуществлению государственного надзора в области безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что количество оштрафованных за нарушения правил дорожного движения снизилось более чем на 30%, хотя каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие совершили пьяные водители, а также повсеместно нарушаются скоростной режим и требования к перевозке пассажиров, игнорируются требования об использовании специальных удерживающих устройств для перевозки детей, за рулем находятся люди без права вождения, в том числе дети.

"На территории региона зарегистрировано более 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 54 человека, в том числе четверо детей, травмировано свыше 360 человек. Прокуратурой республики в июле 2020 года направлялась информация в адрес министра внутренних дел по Республике Тыва, в которой указывалось на необходимость активизации работы органов ГИБДД в данном направлении. Вместе с тем анализ дорожной ситуации свидетельствует о недостаточности принимаемых мер", - уточняется в сообщении

Только за минувшие выходные в республике зафиксировано три крупных ДТП с погибшими, в их числе двое детей 13 и семи лет, находившиеся в машине без специальных удерживающих устройств. По факту этого ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Уголовное дело также было возбуждено в конце июля после ДТП с микроавтобусом, который опрокинулся в районе села Целинное. В автомобиле находились десять человек - семеро детей и трое взрослых. Шестилетний ребенок умер в больнице, девять человек пострадали. По данным МВД, все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности, а дети до семи лет были без детских удерживающих устройств. По предварительной версии, микроавтобус опрокинулся из-за превышения скоростного режима.