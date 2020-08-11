Фильм о нацпарке "Земля леопарда" включили в программу кинофестиваля WCFF в Нью-Йорке

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Полнометражный документальный фильм о национальном парке "Земля леопарда" в Приморье покажут на крупнейшем международном кинофестивале, посвященном защите окружающей среды (Wildlife Conservation Film Festival - WCFF), в Нью-Йорке в 2020 году. Как сообщает во вторник пресс-служба нацпарка, в создании картины авторам помогал "Мосфильм".

"Полнометражный документальный фильм "Земля леопарда, или Феномен человека", который запечатлел уникальных животных и пейзажи национального парка "Земля леопарда", отобран в программу престижного международного кинофестиваля в Нью-Йорке. Инициатива создания полнометражного фильма принадлежит АНО "Дальневосточные леопарды". Премьера состоится в Нью-Йорке в октябре 2020 года", - говорится в сообщении.

После этого планируется и российский релиз проекта. Картина режиссера Александра Мельника рассказывает о природе и истории национального парка "Земля леопарда" и пытается ответить на вопрос - возможна ли гармония человека и природы? Съемки проходили в приморском нацпарке и Москве, постпродакшн - на "Мосфильме".

Фестиваль WCFF является крупнейшим международным смотром, посвященным защите дикой природы и окружающей среды. Программа 2020 года включает свыше ста документальных лент из нескольких десятков стран.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока, для защиты самых редких на планете крупных кошек - дальневосточных леопардов. По последним данным, здесь был замечен 91 взрослый леопард и не менее 22 котят. Кроме того, в нацпарке зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра: 31 взрослый тигр и 10 котят.